Число голодающих в Азии выросло на 54 млн человек

Пандемия COVID-19 на 54 млн человек увеличила число голодающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году. Об этом сообщили в совместном докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организации Объединенных Наций (ФАО) и Детский фонд (ЮНИСЕФ).

По данным организаций ООН, всего за 2020 году свыше 375 млн человек столкнулись с угрозой голода в Азии и Океании. Специалисты отмечают, что вместе с голодом обострилась ситуация по доступу к здоровой питательной пище.