Число голодающих в Азии выросло на 54 млн человек

Пандемия COVID-19 на 54 млн человек увеличила число голодающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году. Об этом сообщили в совместном докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организации Объединенных Наций (ФАО) и Детский фонд (ЮНИСЕФ).

По данным организаций ООН, всего за 2020 году свыше 375 млн человек столкнулись с угрозой голода в Азии и Океании. Специалисты отмечают, что вместе с голодом обострилась ситуация по доступу к здоровой питательной пище.

Десять дней как десять лет: Вирусолог объяснил связь коронавируса со старением

В 2020 году в одном лишь Азиатско-Тихоокеанском регионе более миллиарда человек не имели доступа к достаточному питанию, то есть всего за один год общее число недоедающих увеличилось почти на 150 млн, подчеркнули эксперты ООН.

«Даже страны, которые первоначально сообщали о небольшом количестве случаев заболевания COVID-19, столкнулись с негативными последствиями мер по сдерживанию пандемии, а также проблемами, связанными с охраной здоровья населения и нарушением продовольственных товаропроводящих цепочек», - говорится в докладе.

Ранее ЮНИСЕФ предложил помощь недоедающим из-за пандемии британским детям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеСтатистикаПандемияООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры