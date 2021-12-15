Число голодающих в Азии выросло на 54 млн человек
Пандемия COVID-19 на 54 млн человек увеличила число голодающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году. Об этом сообщили в совместном докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организации Объединенных Наций (ФАО) и Детский фонд (ЮНИСЕФ).
По данным организаций ООН, всего за 2020 году свыше 375 млн человек столкнулись с угрозой голода в Азии и Океании. Специалисты отмечают, что вместе с голодом обострилась ситуация по доступу к здоровой питательной пище.
В 2020 году в одном лишь Азиатско-Тихоокеанском регионе более миллиарда человек не имели доступа к достаточному питанию, то есть всего за один год общее число недоедающих увеличилось почти на 150 млн, подчеркнули эксперты ООН.
«Даже страны, которые первоначально сообщали о небольшом количестве случаев заболевания COVID-19, столкнулись с негативными последствиями мер по сдерживанию пандемии, а также проблемами, связанными с охраной здоровья населения и нарушением продовольственных товаропроводящих цепочек», - говорится в докладе.
Ранее ЮНИСЕФ предложил помощь недоедающим из-за пандемии британским детям.
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