Четыре человека погибли, более 330 заболели сибирской язвой в Замбии

В Замбии более 330 человек заболели сибирской язвой. Об этом заявила глава Минздрава страны Силвия Масебо, передает ТАСС.

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По её словам, уже четыре человека скончались. Министр также отметила, что инфицированные выявлены в шести провинциях из 10.

«Люди заразились, употребляя в пищу мясо животных, пораженных сибирской язвой», - рассказала Масебо на пресс-конференции.

Ранее число госпитализированных под Воронежом из-за сибирской язвы достигло десяти, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:МинздравПогибшиеЗаболеваниеСибирская Язва

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