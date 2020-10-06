Четверо полицейских погибли в результате атаки ИГ в Ираке

Отмечается, что ИГ продолжает контролировать город Хавиджа в провинции Киркук и еще несколько районов в пустыне возле границы с Сирией.

До 2017 года главным городом для боевиков был Мосул, который освободили вооруженные силы Ирака. Несмотря на это, экстремисты продолжают вылазки против силовиков. Так, 2 мая 2020 года боевики ИГ убили шесть полицейских в провинции Салах-эд-Дин, которая находится в 135 километрах от Хавиджи

