Четверо полицейских погибли в результате атаки ИГ в Ираке








Боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка) обстреляли группы силовиков в Ираке, четверо полицейских погибли, трое ранены, среди них офицер полиции, сообщил телеканал «Ас-Сумария».

По данным телеканала, инцидент произошел 5 октября в иракской провинции Киркук.

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Отмечается, что ИГ продолжает контролировать город Хавиджа в провинции Киркук и еще несколько районов в пустыне возле границы с Сирией.

До 2017 года главным городом для боевиков был Мосул, который освободили вооруженные силы Ирака. Несмотря на это, экстремисты продолжают вылазки против силовиков. Так, 2 мая 2020 года боевики ИГ убили шесть полицейских в провинции Салах-эд-Дин, которая находится в 135 километрах от Хавиджи

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияИракИсламское Государство
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