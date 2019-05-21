Чешский журналист объяснил суть противостояния Запада и России
Россия пугает Запад своими традиционными ценностями, которые в Европе и США всячески истребляются. Такое мнение высказал чешский журналист Йиржи Кобза в статье для издания Parlamentní Listy.
По мнению Кобзы, Россия пугает идеологией, которая поддерживает патриотизм и сохраняет историческую память, старается уважать традиции и прививать их молодежи, передает РИА Новости.
В статье отмечается, что россияне не поддерживают «сумасшедший гендеризм и крайний феминизм», что также не может нравиться Западу, передает РЕН ТВ. Кобза полагает, что у мужчин и женщин в России равные права, но никто не считает их одинаковыми.
Автор статьи утверждает, что Россия «угрожает» миру не своей военной мощью, а силой здравого смысла. Именно поэтому Запад развернул мощную антироссийскую кампанию, пишет Ura.ru.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН прокомментировал заявление главы МИД Чехии о неготовности ЕС вводить новые санкции против России.
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