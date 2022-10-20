Чешский суд оправдал россиянина Александра Франчетти

Верховный суд в Праге вынес оправдал россиянина Александра Франчетти, ранее задержанного на основании запроса Украины, сообщает ТАСС.

Верховный суд Чехии отказался выдавать Украине россиянина Франчетти

Пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин отметил, что суд вынес «оправдательный приговор с отменой содержания под стражей».

По словам дипломата, суд заявил о недостатке улик, доказывающих вину россиянина. Отмечается, что решение суда не вступило в силу и будет обжаловано обвинением.

Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что Франчетти был задержан по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Киевские власти обвиняют россиянина в причастности к событиям 2014 года, в результате которых Крым вошел в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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