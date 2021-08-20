Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев

Директор Института общественного здоровья Черногории Игор Галич заявил, что с 21 августа иностранцы смогут въехать в республику только при наличии свидетельства о вакцинации, сообщает ТАСС.

По его словам, также в страну пустят тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест или антигенный тест не страше 48 часов, либо справку о перенесённом коронавирусе. Ввод новых требований связан с ухудшением эпидимиологической обстановки в стране.

Галич добавил, что при этом в Черногорию через границу и далее без всяких ограничений будут пропускать «граждан Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косова и Северной Македонии».

Ранее в посольстве Венгрии заявили о снятии десятидневного карантина для непривитых россиян при въезде в страну, сообщает RT.

