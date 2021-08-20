Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
Директор Института общественного здоровья Черногории Игор Галич заявил, что с 21 августа иностранцы смогут въехать в республику только при наличии свидетельства о вакцинации, сообщает ТАСС.
По его словам, также в страну пустят тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест или антигенный тест не страше 48 часов, либо справку о перенесённом коронавирусе. Ввод новых требований связан с ухудшением эпидимиологической обстановки в стране.
Галич добавил, что при этом в Черногорию через границу и далее без всяких ограничений будут пропускать «граждан Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косова и Северной Македонии».
Ранее в посольстве Венгрии заявили о снятии десятидневного карантина для непривитых россиян при въезде в страну, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В Крыму заявили о готовности принять «рычащего» Зеленского в тюрьме
- В МИД Казахстана заявили о непризнании «Талибана»
- В Минприроды предложили запретить пластиковую посуду и ватные палочки
- Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
- Актер сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве
- В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на помощь США в борьбе с Россией
- СМИ: Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы
- Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу
- Риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам
- Минприроды запретит смешивать в мусоровозах вторсырье и прочие отходы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru