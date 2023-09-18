Чехия запретила россиянам прилетать в республику

Запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами аналогичен запрету на прилет россиян в Чехию, заявил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан агентству ЧТК.

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Он указал на отсутствие сухопутной границы с Россией, в связи с чем республика решила запретить россиянам прилетать в страну.

Кроме того, Ракушан добавил, что власти Чехии первыми в Евросоюзе приняли решение приостановить выдачу виз гражданам РФ.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/@PolicieCZ
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