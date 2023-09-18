Чехия запретила россиянам прилетать в республику

Он указал на отсутствие сухопутной границы с Россией, в связи с чем республика решила запретить россиянам прилетать в страну.

Кроме того, Ракушан добавил, что власти Чехии первыми в Евросоюзе приняли решение приостановить выдачу виз гражданам РФ.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

