Чехия запретила россиянам прилетать в республику
Запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами аналогичен запрету на прилет россиян в Чехию, заявил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан агентству ЧТК.
Он указал на отсутствие сухопутной границы с Россией, в связи с чем республика решила запретить россиянам прилетать в страну.
Кроме того, Ракушан добавил, что власти Чехии первыми в Евросоюзе приняли решение приостановить выдачу виз гражданам РФ.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что конфискация автомобилей с российскими номерами при въезде в страну не затронет транспорт, который уже находится на финской территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru