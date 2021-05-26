Чехия и Финляндия закрыли небо для авиакомпании «Белавиа»
Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в страну. Ведомство сообщило об этом в среду.
Сегодня самолетам «Белавиа» приземляться на своей территории запретила также Чехия. Об этом собщил заместитель премьер-министра республики Карел Гавличек на своей странице в Twitter.
Ранее запреты ввели Швеция, Великобритания, Франция, Украина и другие страны в связи с рекомендациями Евросовета.
Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите 24 мая выступили за скорейший запрет самолетам белорусских авиакомпаний летать в европейском воздушном пространстве. В то же время европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Решения принимаются на фоне инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившихся на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницы.
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