Чехия и Финляндия закрыли небо для авиакомпании «Белавиа»

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в страну. Ведомство сообщило об этом в среду.

Сегодня самолетам «Белавиа» приземляться на своей территории запретила также Чехия. Об этом собщил заместитель премьер-министра республики Карел Гавличек на своей странице в Twitter.

Ранее запреты ввели Швеция, Великобритания, Франция, Украина и другие страны в связи с рекомендациями Евросовета.