Бывшие стюардессы Alitalia устроили в Риме голую акцию протеста

Около 50 бывших стюардесс прекратившей своё существование авиакомпании Alitalia вышли в центр Рима в нижнем белье, сообщает Daily Mail.

По информации издания, таким образом женщины выразили свой протест против массовых увольнений, которые последовали за банкротством авиаперевозчика.

Бывшие стюардессы выстроились на городской площади Капитолия, после чего сняли верхнюю одежду и униформу. Простояв молча несколько минут женщины собрали свои вещи и хором крикнули: «Мы - Alitalia!».

Ранее крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia выполнила 14 октября свой последний рейс. На следующий день самолёты авиаперевозчика стали летать под брендом Italia Trasporto Aereo (ITA), а новые владельцы объявили, что примут на работу менее трети из 10 500 сотрудников Alitalia, при этом существенно снизив заработную плату.

