Бывшие стюардессы Alitalia устроили в Риме голую акцию протеста
Около 50 бывших стюардесс прекратившей своё существование авиакомпании Alitalia вышли в центр Рима в нижнем белье, сообщает Daily Mail.
По информации издания, таким образом женщины выразили свой протест против массовых увольнений, которые последовали за банкротством авиаперевозчика.
Бывшие стюардессы выстроились на городской площади Капитолия, после чего сняли верхнюю одежду и униформу. Простояв молча несколько минут женщины собрали свои вещи и хором крикнули: «Мы - Alitalia!».
Ранее крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia выполнила 14 октября свой последний рейс. На следующий день самолёты авиаперевозчика стали летать под брендом Italia Trasporto Aereo (ITA), а новые владельцы объявили, что примут на работу менее трети из 10 500 сотрудников Alitalia, при этом существенно снизив заработную плату.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Ректору «Шанинки» потребовалась срочная операция на сердце
- МИД: Россия требует от Польши восстановить кладбище советских воинов в Замбруве
- Импорт мандаринов из Абхазии может упасть вдвое
- Бывшие стюардессы Alitalia устроили в Риме голую акцию протеста
- Степашин заявил о 25% фальсификате стройматериалов в России
- Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок напал на фаната
- Кремль сообщил о режиме работы Путина во время нерабочих дней
- Минфин предлагает упростить выдачу алкогольных лицензий
- Минздрав наградил сотрудников центра Гамалеи за участие в создании вакцины от COVID-19
- Уроженка Брянска выиграла конкурс «Мисс Вселенная - Австралия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru