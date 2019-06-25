В мире

Бурджанадзе обвинила сторонников Саакашвили в ухудшении отношений с РФ

25 июня09:20

Экс-спикер грузинского парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе назвала сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили виновниками ухудшения российско-грузинских отношений. Такое заявление Бурджанадзе сделала в интервью «Известиям».

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По словам политика, сторонники Саакашвили, как и сам экс-президент Грузии, действуют в интересах американских спецслужб, а также подчеркнула, что эти люди в Грузии «очень агрессивны и эффективны».

При этом, отмечает Бурджанадзе, нынешние власти страны ничего не могут противопоставить антироссийской истерии, так как попросту бояться выступить против, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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