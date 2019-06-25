Бурджанадзе обвинила сторонников Саакашвили в ухудшении отношений с РФ
Экс-спикер грузинского парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе назвала сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили виновниками ухудшения российско-грузинских отношений. Такое заявление Бурджанадзе сделала в интервью «Известиям».
По словам политика, сторонники Саакашвили, как и сам экс-президент Грузии, действуют в интересах американских спецслужб, а также подчеркнула, что эти люди в Грузии «очень агрессивны и эффективны».
При этом, отмечает Бурджанадзе, нынешние власти страны ничего не могут противопоставить антироссийской истерии, так как попросту бояться выступить против, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Правительство решило разморозить цены на бензин
- Российский министр образования назвала Радищева автором «Горе от ума»
- Выросло число погибших от взрыва боеприпасов в Казахстане
- В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
- В Гидрометцентре анонсировали самые жаркие дни лета