Бурджанадзе обвинила сторонников Саакашвили в ухудшении отношений с РФ

По словам политика, сторонники Саакашвили, как и сам экс-президент Грузии, действуют в интересах американских спецслужб, а также подчеркнула, что эти люди в Грузии «очень агрессивны и эффективны».

При этом, отмечает Бурджанадзе, нынешние власти страны ничего не могут противопоставить антироссийской истерии, так как попросту бояться выступить против, пишет «Газета.ру».



