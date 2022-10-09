СМИ: жители Германии отправились вырубать парки и задумались о навозе

Жители Берлина срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также граждане начали интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза.

Во Франции цены на древесные пеллеты почти удвоились до 600 евро за тонну. Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Как отмечает агентство, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы.

Жителям Швейцарии необходимо запасаться свечами и дровами из-за потенциальных перебоев в подаче электричества в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

