СМИ: жители Германии отправились вырубать парки и задумались о навозе
Отчаявшиеся из-за энергокризиса жители Европы возвращаются к обогреву с помощью дров, а жители ФРГ и вовсе вспоминают отголоски Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Жители Берлина срубили для отопления почти все деревья в центральном парке Тиргартен. Также граждане начали интересоваться использованием в качестве топлива конского навоза.
Во Франции цены на древесные пеллеты почти удвоились до 600 евро за тонну. Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Как отмечает агентство, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы.
Жителям Швейцарии необходимо запасаться свечами и дровами из-за потенциальных перебоев в подаче электричества в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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