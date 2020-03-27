Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19. Сданный им анализ дал положительный результат.

В середине марта, комментируя ситуацию с рапространением коронавируса в Великобритании, Джонсон заявил, что многие жители страны «потеряют близких раньше времени», что вызвало неоднозначную реакцию.

В Великобритании по состоянию на 27 марта выявлено 11 658 случаев заражения, 578 человек скончались.

Отметим, что несколько дней назад коронавирус выявили и у наследника британского престола, принца Чарльза. При этом незадолго до этого он контактировал со своей матерью - королевой Елизаветой II. Ранее инфекцию подхватил другой европейской монарх - князь Монако Альбер II.

