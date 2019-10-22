Британский парламент выразил поддержку сделке по Brexit

По сообщению агентства, ратификацию сделки, подготовленной Лондоном и Брюсселем, поддерживают 329 депутатов, тогда как выступили против 299. Британские СМИ назвали это победой правительства Бориса Джонсона, так как до этого он не находил поддержки у парламента в этом вопросе. Однако палата общин предпочитает не спешить, и предложение о трехдневном сроке для завершения процесса поддержали только 308 депутатов – 322 высказалось против.

Теперь планы выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года оказались под угрозой. Джонсон отозвался о промедлении негативно и напомнил, что нет гарантий, что ЕС согласится с переносом срока Brexit. Глава правительства пока что приостановил рассмотрение закона о ратификации сделки.



