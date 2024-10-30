Боррель: Сербия рискует приемом в ЕС из-за несоблюдения санкций против России

ЕС ожидает, что Сербия полностью будет следовать внешнеполитическому курсу сообщества, включая санкции против России, иначе это подорвет процесс ее вступления в союз. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Свое заявление Боррель сделал на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.

Вучич пообещал, что Сербия не введет санкции против России

В докладе подчеркивается, что Сербия пока выполняет лишь 51% решений Евросоюза в области внешней политики и продолжает поддерживать тесные связи с Россией и Китаем.

Несмотря на это, Еврокомиссия предоставила положительную рекомендацию для продолжения переговоров о вступлении Сербии в ЕС в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссияСербияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры