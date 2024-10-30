Боррель: Сербия рискует приемом в ЕС из-за несоблюдения санкций против России

ЕС ожидает, что Сербия полностью будет следовать внешнеполитическому курсу сообщества, включая санкции против России, иначе это подорвет процесс ее вступления в союз. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Свое заявление Боррель сделал на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.