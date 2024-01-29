Более 80% британцев хотят видеть Путина премьером Великобритании
29 января 202402:28
87% жителей Великобритании хотели бы видеть президента России Владимира Путина главой правительства своей страны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на опрос, результаты которого опубликовал лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.
В исследовании поучаствовали около 35 тысяч человек. За Путина проголосовали 87,4% пользователей Сети, за действующего премьера страны Риши Сунака — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер набрал 5%.
Ранее лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru