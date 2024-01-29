87% жителей Великобритании хотели бы видеть президента России Владимира Путина главой правительства своей страны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на опрос, результаты которого опубликовал лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

В исследовании поучаствовали около 35 тысяч человек. За Путина проголосовали 87,4% пользователей Сети, за действующего премьера страны Риши Сунака — 4%, лидер оппозиции Кир Стармер набрал 5%.

Ранее лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

