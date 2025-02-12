Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за остановки Трампом помощи США

Свыше 500 тысяч тонн продовольствия может испортиться в результате решения Вашингтона приостановить деятельность агентства по международному развитию USAID. Речь идет о запасах еды, которая поставляется в рамках продовольственной программы, сообщило управление его генерального инспектора.

Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США 20 января подписал указ о приостановке зарубежной помощи на 90 дней. Вскоре Госдепартамент объявил о ряде исключений из запрета, в том числе для поставок продовольствия.