Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за остановки Трампом помощи США
Свыше 500 тысяч тонн продовольствия может испортиться в результате решения Вашингтона приостановить деятельность агентства по международному развитию USAID. Речь идет о запасах еды, которая поставляется в рамках продовольственной программы, сообщило управление его генерального инспектора.
Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США 20 января подписал указ о приостановке зарубежной помощи на 90 дней. Вскоре Госдепартамент объявил о ряде исключений из запрета, в том числе для поставок продовольствия.
По данными USAID на данный момент более 500 тысяч тонн продовольствия находится в море на судах или готовится к отправке. Поставки осуществляются за счет средств Товарно-кредитной корпорации, которая не была включена в список исключений. В результате судьба этих продовольственных товаров оказалась неопределенной, что может привести к их порче, констатировали в агентстве.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководитель нового департамента эффективности госуправления США, самый богатый человек в истории Илон Маск недавно назвал USAID «преступной организацией», с которой пока кончать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru