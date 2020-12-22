СМИ: Колумбия выслала двух дипломатов из РФ по подозрению в шпионаже
Колумбия выслала двух российских дипломатов по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом пишет издание Tiempo.
Газета со ссылкой на источники в правительстве Колумбии сообщает, что дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов в течение более двух лет якобы вербовали информантов в Кали на западе страны.
Кроме того, источники Tiempo утверждают, что россияне занимались не только военной, но и экономической разведкой и пытались получить доступ к конфиденциальным данным о минеральных ресурсах.
По информации издания, дипломаты уже покинули Колумбию.
Ранее прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже. Сотрудник посольства был объявлен персоной нон грата и должен был покинуть страну в течение 72 часов.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутреннюю политику и демократические процессы других стран. Однако власти РФ опровергают обвинения, называя их бездоказательными и голословными.
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