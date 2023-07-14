Бойцы «Вагнера» обучают белорусских бойцов в Могилевской области

На тренировках солдаты осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, говорится в сообщении пресс-службы.

При этом занятия основаны только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций с участием российских бойцов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



