Бойцы «Вагнера» обучают белорусских бойцов в Могилевской области
Бойцы «Вагнера» выступили инструкторами для бойцов белорусской теробороны близ города Осиповичи под Могилевом. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
На тренировках солдаты осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, говорится в сообщении пресс-службы.
При этом занятия основаны только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций с участием российских бойцов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru