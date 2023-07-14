Бойцы «Вагнера» обучают белорусских бойцов в Могилевской области

Бойцы «Вагнера» выступили инструкторами для бойцов белорусской теробороны близ города Осиповичи под Могилевом. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

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На тренировках солдаты осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, говорится в сообщении пресс-службы.

При этом занятия основаны только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций с участием российских бойцов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти будут рассматривать вопрос о статусе частных военных компаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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