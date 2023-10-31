Блинкен отправил детей в костюмах Зеленского и Украины за подарками к Байдену
Госсекретарь США Энтони Блинкен для праздновании Хэллоуина в Белом доме выбрал для своих детей костюмы Украины и Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В частности, сын дипломата был в кофте и брюках цвета хаки - так чаще всего на публике появляется украинский лидер. А дочь Блинкена была в синем платье с жёлтым платком, что повторяет цвета флага Украины.
В таком виде дети госсекретаря присутствовали на мероприятии, в ходе которого президент США Джо Байден и его супруга раздавали детям книги и сладости.
Ранее в Вооружённых силах Украины призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru