Блинкен отправил детей в костюмах Зеленского и Украины за подарками к Байдену

В частности, сын дипломата был в кофте и брюках цвета хаки - так чаще всего на публике появляется украинский лидер. А дочь Блинкена была в синем платье с жёлтым платком, что повторяет цвета флага Украины.

В таком виде дети госсекретаря присутствовали на мероприятии, в ходе которого президент США Джо Байден и его супруга раздавали детям книги и сладости.

Ранее в Вооружённых силах Украины призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм, сообщает RT.

