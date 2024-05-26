Bild: на западе Германии полиция разогнала вечеринку в нацистском стиле

В общине Креф на западе Германии сотрудники правоохранительных органов разогнали вечеринку, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Об этом пишет Bild.

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По информации издания, вечеринка проходила в арендованном доме. В помещении звучала запрещенная музыка и нацистские приветствия.

На место прибыли около 70 сотрудников полиции. Стражи порядка прервали вечеринку и провели обыск. Задержаний не было.

Начато расследование по статьям об использовании символики антиконституционных собраний и разжигании ненависти.

В марте берлинский спецназ провел операцию против боевиков леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» (RAF), сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:НацизмГермания

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