Bild: на западе Германии полиция разогнала вечеринку в нацистском стиле
В общине Креф на западе Германии сотрудники правоохранительных органов разогнали вечеринку, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Об этом пишет Bild.
По информации издания, вечеринка проходила в арендованном доме. В помещении звучала запрещенная музыка и нацистские приветствия.
На место прибыли около 70 сотрудников полиции. Стражи порядка прервали вечеринку и провели обыск. Задержаний не было.
Начато расследование по статьям об использовании символики антиконституционных собраний и разжигании ненависти.
В марте берлинский спецназ провел операцию против боевиков леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» (RAF), сообщает «Радиоточка НСН».
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