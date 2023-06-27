Белый дом: США не видят никаких намерений Москвы применить ядерное оружие на Украине

«Мы не видим — за исключением бурной риторики — никакого признака того, что [у Москвы] есть какое-то намерение применить ядерные вооружения на Украине», — заявил он.

Он отказался уточнить, как именно американские власти характеризует события, произошедшие в России в последние дни.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о контактах с США по поводу ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

