Белый дом: США не видят никаких намерений Москвы применить ядерное оружие на Украине
Вашингтон не усматривает у России намерений применить ядерное оружие на Украине, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Мы не видим — за исключением бурной риторики — никакого признака того, что [у Москвы] есть какое-то намерение применить ядерные вооружения на Украине», — заявил он.
Он отказался уточнить, как именно американские власти характеризует события, произошедшие в России в последние дни.
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал о контактах с США по поводу ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru