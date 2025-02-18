Белый дом обвинил администрацию Байдена в бездействии по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что предыдущая администрация президента США Джо Байдена не предпринимала дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News, отметив, что при прошлой власти не велось никаких переговоров или обсуждений, направленных на достижение мира.

Левитт подчеркнула, что действующий президент США Дональд Трамп с первых недель пребывания в должности предпринимает «значительные шаги» для разрешения конфликта.

Белый дом назвал переговоры в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

Она также напомнила о недавних российско-американских переговорах, которые состоялись в Эр-Рияде. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую делегацию возглавляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: whitehouse.gov
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