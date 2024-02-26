Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой

Визит состоится в четверг, 29 февраля. Байден встретится с сотрудниками пограничной службы США и местным руководством, сообщила представитель американской администрации.

По словам Жан-Пьер, Байден обсудит одобренное Сенатом соглашение о безопасности границы. Пресс-секретарь Белого дома назвала документ «самым справедливым за десятилетия пакетом реформ по обеспечению сохранности границы».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее пообещал, что в случае переизбрания устроит крупнейшую за всю историю страны депортацию мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».

