Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой
Президент США Джо Байден посетит город Браунсвилл, находящийся в штате Техас на границе с Мексикой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Визит состоится в четверг, 29 февраля. Байден встретится с сотрудниками пограничной службы США и местным руководством, сообщила представитель американской администрации.
По словам Жан-Пьер, Байден обсудит одобренное Сенатом соглашение о безопасности границы. Пресс-секретарь Белого дома назвала документ «самым справедливым за десятилетия пакетом реформ по обеспечению сохранности границы».
Бывший президент США Дональд Трамп ранее пообещал, что в случае переизбрания устроит крупнейшую за всю историю страны депортацию мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».
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