Белоруссия впервые за 12 лет назначила посла в США

Кравченко родился в Минске в 1971 году. В 2007 он занимал должность советника посольства Белоруссии в США, а с 2008 по 2014 – временным поверенным в делах республики в США. После чего в 2014 году вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем и управление Америки МИД. Пост замминистра он занимает с 2017 года.

Ранее Лукашенко заявил о планах оппозиции внутри республики силой свергнуть власть, но руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» в эфире НСН объяснил, что эти тезисы основаны на страхе потерять власть.

«Муссируется мысль о какой-то внешней угрозе, причем прозрачные намеки идут на Россию. Считаю, это искусственный тезис. Многие недемократичные режимы в каких-то критических для властной верхушки ситуациях используют этот тезис внешней угрозы, тезис насильственного свержения строя для того, чтобы банальное желание удержать кресло выглядело более благородно», - отметил аналитик.

