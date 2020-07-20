Белоруссия впервые за 12 лет назначила посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан. При это послом в республики в США стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, пишет агентство «БелТА».
Это стал первый белорусский посол в Америке за последние 12 лет, так как Вашингтон и Минск взаимно отозвали своих послов ещё в 2008 году.
Кравченко родился в Минске в 1971 году. В 2007 он занимал должность советника посольства Белоруссии в США, а с 2008 по 2014 – временным поверенным в делах республики в США. После чего в 2014 году вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем и управление Америки МИД. Пост замминистра он занимает с 2017 года.
Ранее Лукашенко заявил о планах оппозиции внутри республики силой свергнуть власть, но руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» в эфире НСН объяснил, что эти тезисы основаны на страхе потерять власть.
«Муссируется мысль о какой-то внешней угрозе, причем прозрачные намеки идут на Россию. Считаю, это искусственный тезис. Многие недемократичные режимы в каких-то критических для властной верхушки ситуациях используют этот тезис внешней угрозы, тезис насильственного свержения строя для того, чтобы банальное желание удержать кресло выглядело более благородно», - отметил аналитик.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- Вакцину не стали испытывать на Путине
- Умер режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
- Появились подробности о новом бое Хабиба Нурмагомедова
- СМИ: Задержаны подозреваемые в нападении на экс-директора «Ростсельмаша»
- Назначен первый за 12 лет посол Белоруссии в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru