В ЕС заявили о готовности введения новых санкций против Белоруссии
Саммит Евросоюза заявил о готовности введения новых санкционных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса у границ союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС.
Европейский совет отметил, что санкции утверждены и будет введены, как только станет необходимо. Члены 27 стран также осудили действия белорусских властей по «инструментализации мигрантов и беженцев».
Кроме того, документ содержит требование обеспечить доступ гуманитарных организаций в Белоруссию для помощи мигрантам.
На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Военные силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев проникнуть на территорию ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Bloomberg: США подталкивает ЕС к санкциям против двух секторов РФ
- Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных
- Депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании
- В Нижнем Новгороде сел самолет после разгерметизации кабины пилотов
- «Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал - Европа» на 17 декабря
- Минпромторг не планирует новых соглашений о сдерживании цен на продукты
- Путин: Доходы людей должны расти с получением новых компетенций
- Определены соперники РФ в групповом этапе Лиги наций
- Reuters: Центробанк намерен запретить инвестиции в криптовалюты в РФ
- Стоматологи: Много яблок вредит зубам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru