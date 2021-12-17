В ЕС заявили о готовности введения новых санкций против Белоруссии

Саммит Евросоюза заявил о готовности введения новых санкционных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса у границ союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саммита ЕС.

Европейский совет отметил, что санкции утверждены и будет введены, как только станет необходимо. Члены 27 стран также осудили действия белорусских властей по «инструментализации мигрантов и беженцев».

Кроме того, документ содержит требование обеспечить доступ гуманитарных организаций в Белоруссию для помощи мигрантам.

На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Военные силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев проникнуть на территорию ЕС.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ЕвросоюзБелоруссия
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