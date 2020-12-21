Белоруссия признала вакцину «Спутник V» эффективной и безопасной

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в его ведомстве выдали регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Пиневич напомнил, что республика стала первой страной, которая участвовала в клинических испытаниях препарата. По его словам, вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна.

«Серьёзных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», - подчеркнул министр.

Глава белорусского Минздрава добавил, что российский препарат может быть допущен к реализации и медицинскому применению на территории республики.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России исследования «Спутник V» на возрастных группах 60 лет и больше завершатся до 2021 года и пожилые россияне смогут привиться от коронавируса в следующем году.