Белоруссия признала вакцину «Спутник V» эффективной и безопасной
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в его ведомстве выдали регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
Пиневич напомнил, что республика стала первой страной, которая участвовала в клинических испытаниях препарата. По его словам, вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна.
«Серьёзных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», - подчеркнул министр.
Глава белорусского Минздрава добавил, что российский препарат может быть допущен к реализации и медицинскому применению на территории республики.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России исследования «Спутник V» на возрастных группах 60 лет и больше завершатся до 2021 года и пожилые россияне смогут привиться от коронавируса в следующем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru