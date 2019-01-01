В мире

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

17 мая17:11

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефть на Украину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».

Отмечается, что причиной приостановки стало отсутствие у украинской стороны резервуаров для откачки загрязнённой нефти, находящейся в трубопроводе.

Также сообщается о приостановке транзита в сторону Польши. Возобновить прокачку планируется в ночь на 20 мая.

Названы сроки окончания проблем с транзитом по нефтепроводу «Дружба»

Напомним, 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья, полученного из России, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Российская «Транснефть» признала нарушение требований к качеству нефти и пообещала принять меры.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьБелоруссияУкраина

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