Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефть на Украину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».

Отмечается, что причиной приостановки стало отсутствие у украинской стороны резервуаров для откачки загрязнённой нефти, находящейся в трубопроводе.

Также сообщается о приостановке транзита в сторону Польши. Возобновить прокачку планируется в ночь на 20 мая.