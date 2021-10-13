Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса
Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Белоруссия за прошедшие сутки. Об этом в своём Telegram-канале сообщает министерство здравоохранения республики.
В сообщении говорится, что за последние 24 часа зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19 - это максимум с начала пандемии. Выписаны – 1737 человек.
Всего в Белоруссии зафиксировано 563 813 случаев коронавируса, выздоровели 537 527 пациентов, умерли 4 336 человек.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика планирует к концу текущего года приступить к производству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru