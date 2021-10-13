Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса

Более двух тысяч новых случаев коронавируса выявили в Белоруссия за прошедшие сутки. Об этом в своём Telegram-канале сообщает министерство здравоохранения республики.

В сообщении говорится, что за последние 24 часа зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19 - это максимум с начала пандемии. Выписаны – 1737 человек.

Всего в Белоруссии зафиксировано 563 813 случаев коронавируса, выздоровели 537 527 пациентов, умерли 4 336 человек.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что республика планирует к концу текущего года приступить к производству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.

