Байкеры и трактористы присоединились к протестующим в Сербии
Байкеры на мотоциклах, а также трактористы присоединились к студенческим протестам в Сербии, сообщил сербский портал 021.
Отмечается, что шествие проходит от студенческого кампуса до офиса правящей Сербской прогрессивной партии. Колонну возглавляют активисты и трактористы. Большинство протестующих уже находятся у партийного офиса в Нови-Саде, участники протестов выкрикивают лозунги, они перекрыли улицу.
По словам авторов публикации, сейчас сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее.
Ранее подавший в отставку сербский премьер-министр Милош Вучевич заявил, что протесты и блокады трасс в Сербии были организованы из-за границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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