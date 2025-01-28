Байкеры и трактористы присоединились к протестующим в Сербии

Отмечается, что шествие проходит от студенческого кампуса до офиса правящей Сербской прогрессивной партии. Колонну возглавляют активисты и трактористы. Большинство протестующих уже находятся у партийного офиса в Нови-Саде, участники протестов выкрикивают лозунги, они перекрыли улицу.

По словам авторов публикации, сейчас сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее.

Ранее подавший в отставку сербский премьер-министр Милош Вучевич заявил, что протесты и блокады трасс в Сербии были организованы из-за границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

