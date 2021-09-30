Байдена освистали на благотворительном бейсбольном матче

Издание сообщает, что толпа выразила недовольство новым бюджетным планом Байдена на 3,5 триллиона долларов, который направлен на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. По этому плану предлагается существенно снизить налоги для среднего класса, ввести оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, обеспечить доступность всеобщего дошкольного образования, создать общественные колледжи, выделять больше средств на борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Республиканцы высказались в поддержку менее масштабного плана на 1,2 триллиона долларов.

