Байдена освистали на благотворительном бейсбольном матче

Президента США Джо Байдена освистали на благотворительном бейсбольном матче Конгресса, передает Daily Mail.

В ежегодной игре традиционно принимают участие демократы и республиканцы. После того, как американский лидер начал свою приветственную речь, представители республиканской партии начали свистеть и недовольно гудеть. В свою очередь демократы поддержали своего однопартийца криками и плакатами «Мы любим Джо».

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Издание сообщает, что толпа выразила недовольство новым бюджетным планом Байдена на 3,5 триллиона долларов, который направлен на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. По этому плану предлагается существенно снизить налоги для среднего класса, ввести оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, обеспечить доступность всеобщего дошкольного образования, создать общественные колледжи, выделять больше средств на борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Республиканцы высказались в поддержку менее масштабного плана на 1,2 триллиона долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАДемократическая Партия СШАДжо Байден
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