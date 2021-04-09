Байден запросил $715 млрд на сдерживание России и Китая
Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы от Китая и России, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на проекте президентского бюджета, опубликованном на сайте Белого дома, где Китай назван основной целью Пентагона, также в документе отмечается дестабилизирующая роль России.
Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН сказал, что США давно пора перестать разговаривать с другими странами с позиции превосходства, особенно с обладающей ядерным оружием Россией.
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