Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится

Глава государства заявил, что мероприятие проходит в Вашингтоне, вместо Нью-Йорка.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — заявил Байден во время церемонии присоединения к декларации G7 на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер продолжил выступление, не заместив, что ошибся.

Ранее стало известно, что декларацию G7 о поддержке восстановления Украины поддержали 30 стран, входящих в ООН из 193, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

