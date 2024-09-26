Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится
Американский лидер Джо Байден оговорился, выступая перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
Глава государства заявил, что мероприятие проходит в Вашингтоне, вместо Нью-Йорка.
«Добро пожаловать в Вашингтон», — заявил Байден во время церемонии присоединения к декларации G7 на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер продолжил выступление, не заместив, что ошибся.
Ранее стало известно, что декларацию G7 о поддержке восстановления Украины поддержали 30 стран, входящих в ООН из 193, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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