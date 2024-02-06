СМИ: Байден уклонился от дебатов с Трампом
Действующий американский лидер Джо Байден уклонился от предложения экс-президента и главного политического оппонента Дональда Трампа о проведении дебатов, сообщает РИА Новости.
Он считает, что Трампу «больше нечем заняться». Ранее Трамп заявил, что считает необходимым проведение дебатов со своим преемником-демократом, поскольку это «необходимо» ради блага страны. Глава Белого дома также прокомментировал перспективы одобрения в Конгрессе обнародованного Сенатом законопроекта о дополнительном финансировании, объединяющем ассигнования на охрану границы, помощь Украине и Израилю. Байден рекомендовал спикеру Палаты представителей Майку Джонсону последовать примеру его коллег-демократов и поддержать инициативу.
Ранее Трамп назвал «чудовищным» представленный сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru