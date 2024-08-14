Байден пошутил, что ищет новую работу

Президент США Джо Байден в шутливой форме намекнул, что рассматривает возможность смены профессии и подыскивает работу в сферу цифровых технологий.

Выступая перед группой специалистов по созданию цифрового контента в Белом доме, президент США Джо Байден шутливо предположил, что, учитывая рост интереса к их сфере, он мог бы рассмотреть возможность работы в этой области после выхода на пенсию.

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Изначально предполагалось, что действующий президент США намерен бороться за переизбрание на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, отмечает «ОТР».

Однако после неудачного выступления Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в июне, среди демократов усилились призывы к главе Белого дома отказаться от участия в выборах. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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