Байден пошутил, что ищет новую работу
Президент США Джо Байден в шутливой форме намекнул, что рассматривает возможность смены профессии и подыскивает работу в сферу цифровых технологий.
Выступая перед группой специалистов по созданию цифрового контента в Белом доме, президент США Джо Байден шутливо предположил, что, учитывая рост интереса к их сфере, он мог бы рассмотреть возможность работы в этой области после выхода на пенсию.
Изначально предполагалось, что действующий президент США намерен бороться за переизбрание на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, отмечает «ОТР».
Однако после неудачного выступления Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в июне, среди демократов усилились призывы к главе Белого дома отказаться от участия в выборах. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru