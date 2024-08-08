Байден не уверен в мирной передаче власти в США

«Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — заявил глава Белого дома. Так он ответил на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года новому президенту.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии в июле перечислили в предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис 310 млн долларов. Это вдвое больше, чем смог собрать предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа — около 138 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

