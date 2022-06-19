Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после инцидента с велосипедом
19 июня 202202:36
Американский лидер Джо Байден спустя несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь в городке Рехобот Бич, сообщает РИА Новости.
Выходя из нее, глава государства продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.
На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.
Напомним, президент США упал, катаясь на велосипеде. Глава Белого дома подъехал к журналистам, остановившись, упал набок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru