Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после инцидента с велосипедом

Американский лидер Джо Байден спустя несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь в городке Рехобот Бич, сообщает РИА Новости.

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Выходя из нее, глава государства продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.

На вопрос встречающих, как он себя чувствует, Байден подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.

Напомним, президент США упал, катаясь на велосипеде. Глава Белого дома подъехал к журналистам, остановившись, упал набок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент США
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