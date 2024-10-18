Байден подтвердил участие Вашингтона в ликвидации лидера «Хамаса»
18 октября 202400:02
Американский лидер Джо Байден заявил, что разведка США помогала армии Израиля выследить лидеров «Хамаса», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Президент также заявил, что в скором времени состоится звонок с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по этому поводу. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера «Хамаса» оказывал спецназ США.
Ранее в Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru