Байден подтвердил участие Вашингтона в ликвидации лидера «Хамаса»

Американский лидер Джо Байден заявил, что разведка США помогала армии Израиля выследить лидеров «Хамаса», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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Президент также заявил, что в скором времени состоится звонок с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по этому поводу. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что помимо американской разведки помощь Израилю в выслеживании ликвидированного лидера «Хамаса» оказывал спецназ США.

Ранее в Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ИзраильСШАХамас

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