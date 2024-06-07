Байден и Зеленский встретятся в парижском отеле

Американский президент Джо Байден 7 июня встретится в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает американская администрация.

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Встреча состоится в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Глава Белого дома прибыл во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня в связи с отмечаемым 80-летием высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что на церемонию соберется 25 глав государств, включая президента США Джо Байдена. Россия не получила приглашение на участие в праздновании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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