Байден и Зеленский встретятся в парижском отеле
Американский президент Джо Байден 7 июня встретится в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает американская администрация.
Встреча состоится в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.
Глава Белого дома прибыл во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня в связи с отмечаемым 80-летием высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что на церемонию соберется 25 глав государств, включая президента США Джо Байдена. Россия не получила приглашение на участие в праздновании, передает «Радиоточка НСН».
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