Азербайджан отозвал посла из Греции

Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации об участии граждан этой страны в боях в Карабахе, передает РИА Новости.

В среду Греция отозвала посла в Азербайджане из-за обвинений Баку в обучении на территории Греции добровольцев для совершения терактов и кибератак в Азербайджане.

Турция и Греция уже несколько десятилетий находятся в состоянии замороженного конфликта по поводу оккупации Турцией Северного Кипра.

Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе

Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу. При этом Турция неоднократно заявляла о своей поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанГреция
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