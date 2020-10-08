Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации об участии граждан этой страны в боях в Карабахе, передает РИА Новости.

В среду Греция отозвала посла в Азербайджане из-за обвинений Баку в обучении на территории Греции добровольцев для совершения терактов и кибератак в Азербайджане.

Турция и Греция уже несколько десятилетий находятся в состоянии замороженного конфликта по поводу оккупации Турцией Северного Кипра.