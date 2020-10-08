Азербайджан отозвал посла из Греции
Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций из-за информации об участии граждан этой страны в боях в Карабахе, передает РИА Новости.
В среду Греция отозвала посла в Азербайджане из-за обвинений Баку в обучении на территории Греции добровольцев для совершения терактов и кибератак в Азербайджане.
Турция и Греция уже несколько десятилетий находятся в состоянии замороженного конфликта по поводу оккупации Турцией Северного Кипра.
Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта. По его словам, Армения - самое большое препятствие на пути к миру в регионе. Она при любой возможности проявляет агрессию к Турции и ее народу. При этом Турция неоднократно заявляла о своей поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- У соратницы Навального не нашли бутылку с «Новичком» при досмотре
- Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
- Националиста Дацика разрешили освободить по УДО
- СМИ сообщили о возможном перемирии Армении и Азербайджана
- Горбачев рассказал о шансах восстановить СССР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru