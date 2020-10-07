Азербайджан обвинил Армению в использовании наемников из Сирии и Ливана

На стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана, передает РИА Новости слова начальника управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майора Гусейна Махмудова.

«Армяне уже сами признали это», - заявил он.

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают воюющих на Ближнем Востоке радикалов, включая боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», По его словам, речь идет о «тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне».

О вербовке сирийских боевиков вербуют в качестве наемников для участия в конфликте между Арменией и Азербайджаном также сообщало CNN. По данным телеканала, в мятежной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция, записывают желающих поехать в Азербайджан, обещая по 1500 долларов в месяц и оценивая срок контракта в три месяца.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: скрин t.me/bbbreaking
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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