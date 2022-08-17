Австралия расторгла договор с Россией об аренде земли под строительство здания посольства
Австралия расторгла договор с посольством России на аренду участка для строительства нового здания дипведомства в Ярралумле. Об этом сообщает Национальное столичное управление (NCA).
Отмечается, что NCA после долгих обсуждений уведомило российскую сторону о расторжении договора аренды участка близ озера Берли-Гриффин и австралийского парламента. Срок аренды начался с конца 2008 года, разрешение на строительства нового здания посольства было получено в 2011-м, отмечает телеканал «360».
«По договору аренды Российская Федерация согласилась завершить строительство в течение трех лет. Несмотря на усилия, завершения проекта не произошло», — рассказали в NCA.
В дальнейшем участок очистят и вернут в резерв земель, доступных для дипломатических целей, пишет RT.
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