Австралия расторгла договор с Россией об аренде земли под строительство здания посольства

Отмечается, что NCA после долгих обсуждений уведомило российскую сторону о расторжении договора аренды участка близ озера Берли-Гриффин и австралийского парламента. Срок аренды начался с конца 2008 года, разрешение на строительства нового здания посольства было получено в 2011-м, отмечает телеканал «360».

«По договору аренды Российская Федерация согласилась завершить строительство в течение трех лет. Несмотря на усилия, завершения проекта не произошло», — рассказали в NCA.

В дальнейшем участок очистят и вернут в резерв земель, доступных для дипломатических целей, пишет RT.

