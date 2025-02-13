Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75), флагман одноименной ударной группы, столкнулся с торговым судном M/V Besiktas-M около 23:45 по местному времени 13 февраля в Средиземном море, недалеко от Порт-Саида, Египет. Об этом заявил представитель 6-го флота США, командир Тим Горман, сообщает USNI News.
По его словам, на борту авианосца нет повреждений, затоплений или пострадавших. Работоспособность корабля не пострадала, и его двигатели продолжают работать в обычном режиме. В настоящий момент проводится расследование, чтобы выяснить причины происшествия.
Торговое судно M/V Besiktas-M также не сообщало о пострадавших или повреждениях.
USS Harry S. Truman недавно вернулся в Средиземное море после пребывания в Красном море и планового визита в порт Суда-Бей на Крите в начале февраля. Авианосец USS Harry S. Truman был введен в эксплуатацию в 1998 году и является частью ударной группы ВМС США, передает «Радиоточка НСН».
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