Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75), флагман одноименной ударной группы, столкнулся с торговым судном M/V Besiktas-M около 23:45 по местному времени 13 февраля в Средиземном море, недалеко от Порт-Саида, Египет. Об этом заявил представитель 6-го флота США, командир Тим Горман, сообщает USNI News.

По его словам, на борту авианосца нет повреждений, затоплений или пострадавших. Работоспособность корабля не пострадала, и его двигатели продолжают работать в обычном режиме. В настоящий момент проводится расследование, чтобы выяснить причины происшествия.