Авиакомпании США запросили дополнительные полеты над Россией

Автором письма, адресованном Госдепу, выступила группа Airlines for America, которая объединяет пассажирские и грузовые перевозчики - Delta Airlines, FedEx Corp, American Airlines и другие.

Отмечается, что дополнительные права на полеты над РФ американским авиакомпаниям требуется в связи с потребностями рынка. Авиакомпании призвали в письме власти к «немедленным действиям», поскольку в противном случае будут использоваться неэффективные маршруты с лишними техническим остановками и избыточным выбросом CO2.



