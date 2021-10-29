Авиакомпании США запросили дополнительные полеты над Россией

Авиакомпании США просят Госдеп решить вопрос о дополнительных правах на полеты в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо отраслевого объединения.

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Автором письма, адресованном Госдепу, выступила группа Airlines for America, которая объединяет пассажирские и грузовые перевозчики - Delta Airlines, FedEx Corp, American Airlines и другие.

Отмечается, что дополнительные права на полеты над РФ американским авиакомпаниям требуется в связи с потребностями рынка. Авиакомпании призвали в письме власти к «немедленным действиям», поскольку в противном случае будут использоваться неэффективные маршруты с лишними техническим остановками и избыточным выбросом CO2.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:США
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