Авиакомпании США запросили дополнительные полеты над Россией
Авиакомпании США просят Госдеп решить вопрос о дополнительных правах на полеты в российском воздушном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо отраслевого объединения.
Автором письма, адресованном Госдепу, выступила группа Airlines for America, которая объединяет пассажирские и грузовые перевозчики - Delta Airlines, FedEx Corp, American Airlines и другие.
Отмечается, что дополнительные права на полеты над РФ американским авиакомпаниям требуется в связи с потребностями рынка. Авиакомпании призвали в письме власти к «немедленным действиям», поскольку в противном случае будут использоваться неэффективные маршруты с лишними техническим остановками и избыточным выбросом CO2.
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