Politico: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Байдена с Путиным
Власти США приняли решение отложить испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до встречи президентов Байдена и путина. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и правительстве США, передает РИА Новости.
Такое решение было принято Белым домом, чтобы не усиливать напряженность в двусторонних отношениях, пишет издание. Распоряжение отложить испытания было дано Пентагону за несколько дней до встречи лидеров двух стран.
Между тем, в Белом доме заявили, что публикация издания «неточна».
Встреча Путин и Байдена прошла в Швейцарии в июне текущего года. Президенты договорились о диалоге по стратегической стабильности.
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