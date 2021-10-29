Politico: США задержали испытания гиперзвукового оружия перед встречей Байдена с Путиным

Власти США приняли решение отложить испытания гиперзвукового оружия за несколько дней до встречи президентов Байдена и путина. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три источника в Пентагоне и правительстве США, передает РИА Новости.

Такое решение было принято Белым домом, чтобы не усиливать напряженность в двусторонних отношениях, пишет издание. Распоряжение отложить испытания было дано Пентагону за несколько дней до встречи лидеров двух стран.

Между тем, в Белом доме заявили, что публикация издания «неточна».

Встреча Путин и Байдена прошла в Швейцарии в июне текущего года. Президенты договорились о диалоге по стратегической стабильности.



