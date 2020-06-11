Асад уволил премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад отправил в отставку главу правительства страны Имада Хамиса. Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте администрации президента Сирии.
Причина увольнения Хамиса не уточняется. В сообщении говорится, что нынешний состав кабинета министров будет исполнять свои обязанности до следующих президентских выборов. Исполнять обязанности главы правительства будет министр общественных работ и жилищного строительства Хусейн Арнус.
Хамис возглавлял сирийское правительство с 2016 года, ранее занимал пост министром энергетики республики.
Парламентские выборы в Сирии должны состояться 19 июля, ранее они два раза переносились из-за пандемии коронавируса.
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