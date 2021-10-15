Армения: шестеро военных получили ранения во время обстрела Карабаха

Власти Армении сообщили, что шесть военных армии обороны Нагорно-Карабахской республики получили ранения во время обстрела со стороны Азербайджана, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook, передает «РЕН ТВ».

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По его словам, двое раненых находятся в критическом состоянии. Обстрелы велись также в направлении Арав и еще нескольких других населенных пунктов Арцаха.

В июле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Он призвал «подумать о мире». Такое заявление глава страны сделал на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
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