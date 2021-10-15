Армения: шестеро военных получили ранения во время обстрела Карабаха

По его словам, двое раненых находятся в критическом состоянии. Обстрелы велись также в направлении Арав и еще нескольких других населенных пунктов Арцаха.

В июле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Он призвал «подумать о мире». Такое заявление глава страны сделал на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку.

