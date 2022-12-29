Армения обратилась в Международный суд ООН из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора

«Азербайджан организовал блокаду единственной дороги, связывающей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Нет никаких указаний на то, что данная блокада будет снята в ближайшее время», — говорится в материалах, направленных Арменией в суд.

Ереван также будет добиваться, чтобы Баку не только разблокировать Лачинский коридор, но и сделал его функциональным для перемещения людей, грузов и различного транспорта.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

