Армения обратилась в Международный суд ООН из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора
Правительство Армении подало иск в Международный суд ООН на Азербайджан в связи с ситуации вокруг Лачинского коридора, передает ТАСС.
Таким образом, Ереван намерен заставить Баку принять меры для снятия блокады.
«Азербайджан организовал блокаду единственной дороги, связывающей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Нет никаких указаний на то, что данная блокада будет снята в ближайшее время», — говорится в материалах, направленных Арменией в суд.
Ереван также будет добиваться, чтобы Баку не только разблокировать Лачинский коридор, но и сделал его функциональным для перемещения людей, грузов и различного транспорта.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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