Армения может заключить союз с непризнанным Карабахом

Армения обсуждает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, передает «Интерфакс» слова представителя правящей армянской парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Как написала Макунц в фейсбуке, речь может идти о военно-политическом союзе с этим регионом.

Ранее о возможности признания независимости Карабаха говорил премьер Армении Никол Пашинян.

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Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
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