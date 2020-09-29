Армения может заключить союз с непризнанным Карабахом

Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.

