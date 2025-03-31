Аргентина уведомила РФ о задержании 13 человек по делу о торговле людьми
Посольство России в Буэнос-Айресе сообщило, что аргентинские правоохранительные органы уведомили дипломатов о задержании группы лиц, предположительно имеющих российское гражданство. Их подозревают в причастности к торговле людьми.
По данным дипмиссии, в списке задержанных значатся 13 человек. При этом никто из них не обращался за консульской поддержкой. В посольстве подчеркнули, что следят за ситуацией и выясняют обстоятельства произошедшего.
Торговля людьми остается одной из острых проблем в Латинской Америке. В регионе регулярно выявляют преступные группировки, занимающиеся незаконной перевозкой мигрантов и принудительным трудом.
Аргентинские власти ужесточили меры по борьбе с этим явлением и привлекают к расследованиям международные организации, передает «Радиоточка НСН».
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