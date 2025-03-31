Аргентина уведомила РФ о задержании 13 человек по делу о торговле людьми

Посольство России в Буэнос-Айресе сообщило, что аргентинские правоохранительные органы уведомили дипломатов о задержании группы лиц, предположительно имеющих российское гражданство. Их подозревают в причастности к торговле людьми.

По данным дипмиссии, в списке задержанных значатся 13 человек. При этом никто из них не обращался за консульской поддержкой. В посольстве подчеркнули, что следят за ситуацией и выясняют обстоятельства произошедшего.