Маск посмеялся над Трюдо после слов о суверенитете Канады
Бизнесмен Илон Маск высмеял премьер-министра Канады Джастина Трюдо после слов о невозможности включения Канады в состав США. Об этом предприниматель написал в социальной сети Х.
Ранее подавший в отставку Трюдо заявил, что Канада «черта с два» станет частью США.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — отреагировал Маск.
Между тем избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, предлагавший сделать Канаду 51-м штатом США, опубликовал карту своей страны с присоединенным соседним государством, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru