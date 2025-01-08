Маск посмеялся над Трюдо после слов о суверенитете Канады

Бизнесмен Илон Маск высмеял премьер-министра Канады Джастина Трюдо после слов о невозможности включения Канады в состав США. Об этом предприниматель написал в социальной сети Х.

Ранее подавший в отставку Трюдо заявил, что Канада «черта с два» станет частью США.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — отреагировал Маск.

Между тем избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, предлагавший сделать Канаду 51-м штатом США, опубликовал карту своей страны с присоединенным соседним государством, пишет «Свободная пресса».

